Irak’ta 65 bin dolara aslan heykeli: Yolsuzluk iddiası halkı ayaklandırdı

Necef kentinde belediye tarafından yaptırılan aslan heykeli ülkenin gündemine oturdu. Maliyeti 79 milyon Irak dinarı olan (yaklaşık 65 bin dolar) heykel hem alay konusu oldu, hem de tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları aslanın ne kadara yapıldığını gösteren belgenin internete sızmasının ardından hükümetten konuyla ilgili soruşturma başlatılması istedi.
Alay konusu oldu
Sosyal medyada sert tepkilere yol açan heykelin maliyeti ülkede aynı zamanda alay konusu oldu.
Heykelin projesinde yolsuzluk yapıldığını söyleyen Iraklılar, yeni heykeli 3 bin yıl önce Tanrıça İştar Tapınağı’nda aslan heykelle karşılaştırdılar.
- Eski heykelin binlerce yıl önce yapılmasına rağmen yeni heykelden daha güzel ve incelikli yapıldığını gösteren fotoğraflar paylaşan Iraklılar aslan heykelini ülkenin her yıl gerilediğinin bir göstergesi olarak gösterdiler.