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Dünya Irakta 65 bin dolara aslan heykeli Yolsuzluk iddiası halkı ayaklandırdı
ORTADOĞU

Irak’ta 65 bin dolara aslan heykeli: Yolsuzluk iddiası halkı ayaklandırdı

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde belediyenin bir meydanda yaptığı ve maliyeti 79 milyon Irak dinarı olan (yaklaşık 65 bin dolar) aslan heykeli büyük tepkiye yol açtı. Halk, hükümetin olayı soruşturmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Heykelin fiyatı tartışma yarattı.
Heykelin fiyatı tartışma yarattı.

Necef kentinde belediye tarafından yaptırılan aslan heykeli ülkenin gündemine oturdu. Maliyeti 79 milyon Irak dinarı olan (yaklaşık 65 bin dolar) heykel hem alay konusu oldu, hem de tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları aslanın ne kadara yapıldığını gösteren belgenin internete sızmasının ardından hükümetten konuyla ilgili soruşturma başlatılması istedi.

Alay konusu oldu

Sosyal medyada sert tepkilere yol açan heykelin maliyeti ülkede aynı zamanda alay konusu oldu.
Heykelin projesinde yolsuzluk yapıldığını söyleyen Iraklılar, yeni heykeli 3 bin yıl önce Tanrıça İştar Tapınağı’nda aslan heykelle karşılaştırdılar.

  • Eski heykelin binlerce yıl önce yapılmasına rağmen yeni heykelden daha güzel ve incelikli yapıldığını gösteren fotoğraflar paylaşan Iraklılar aslan heykelini ülkenin her yıl gerilediğinin bir göstergesi olarak gösterdiler.
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