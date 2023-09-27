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Dünya

Irak'ta 93 kişinin öldüğü düğün salonu yangını nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ta, Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

12:09 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Irak’ın kuzeyindeki düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi öldü.

Irak’ın kuzeyindeki düğün salonunda çıkan yangında 93 kişi öldü.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölmesi, 100 kişinin ise yaralanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.



Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında 93 kişinin ölüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


#Irak
#Musul
#Düğün Salonu
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