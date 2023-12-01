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Dünya

Irak’ta araç konvoyunu hedef çifte bombalı saldırı: Dokuz ölü

Irak'ta seçim mitinginden dönen araç konvoyunu hedef alan çifte bombalı saldırı sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından gruba ateş açıldığı belirtilirken 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

00:12 - 1/12/2023 Cuma
IHA
Irak'ta bombalı saldırı (Foto: Arşiv)

Irak'ta bombalı saldırı (Foto: Arşiv)

Irak’ın Diyala kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.


Irak’ın Diyala kentine bağlı Mikdadiye ilçesinde seçim mitinginden dönen grubu hedef alan çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, saldırının mitingden dönen araç konvoyunu hedef aldığını ve patlamaların ardından konvoya ateş açıldığını aktardı. Saldırıdaki can kaybının artmasından endişe edilirken, saldırının Beledruz ilçesinde yerel seçimler için yapılan mitingden dönen kişileri olduğu aktarıldı.



#Bombalı Saldırı
#Irak
#Diyala
1 saat önce
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