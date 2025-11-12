Irak’ta düşük katılımlı seçim

Irak’ta 7740 adayın 8700 merkezde kurulan sandıklarda 329 sandalyeli parlamentoya girmek için yarıştığı seçimler, dün düşük katılımla gerçekleştirildi.
Irak Seçim Kurulu, 46 milyon Iraklının temsil edileceği seçime öğle saatleri itibariyle katılımın yüzde 23.7 civarında olduğunu açıklarken gözlemciler, 2005 yılından beri seçimlerin yapıldığı ülkede bu seçimlerin yüzde 41’lik oranla en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçen 2021 seçimlerinden de daha düşük katılımla tamamlanacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, 2005 yılından beri sürekli düşen katılım oranının Irak halkının siyasete olan güvensizliğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğini yaptığı Şii Çerçeve içindeki partilerin yanı sıra, Muhammed Halbusi ve Hamis el-Hancer’in öne çıktığı Sünni partilerin de seçimlere koalisyonsuz katıldığı ancak seçim sonrası yeniden bir araya geleceği belirtildi. Sudani’nin başbakanlık için en şanslı aday olduğu seçimlerde, Halbusi’nin de oylarını önemli ölçüde artırması tahmin ediliyor. Buna karşılık gözlemciler kesin seçim sonuçlarının kestirilemediğini bildiriyor. Parlamentoda 5’i azınlıklara olmak üzere 46 sandalyenin ayrıldığı Irak Kürdistanı bölgesinde ise seçimin iki başat parti Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) arasında geçmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının ise 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
SADR HAREKETİ BOYKOTA DEVAM
Ülkenin en büyük Şii hareketi konumundaki Mukteda es-Sadr’ın liderliğini yaptığı Sadr Hareketi, 2021 yılında olduğu gibi bu seçimleri de boykot ettiğini ilan etti. 2021 seçimleri öncesi “Seçimlerin yolsuzluklar içinde yapıldığını ve siyasetin güven vermediğini” öne sürerek siyasetten çekilen Sadr, boykot kararını sürdürürken hareketin etkin olduğu başkent Bağdat yakınlarındaki Sadr kentinde katılımın sıfıra yakın olduğu kaydedildi. Başbakan Muhammed Şeya es-Sudani ise Bağdat’ta yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenliği için 170 bin güvenlik unsurunun görevlendirildiğini ve hiçbir güvenlik olayının kaydedilmediğini söyledi. Sünni lider Hamis el-Hancer ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesrur Barzani de seçimlerin ülkede değişime giden yolda önemli bir adım olacağını öne sürdü. Irak Anayasası’na göre seçimlerin sonucu ne olursa olsun Başbakan’ın Şii, Meclis Başkanı’nın Sünni ve Cumhurbaşkanı’nın Kürt olması gerekiyor. Lübnan’da başarısız olan bu sistemin Irak’ta da uygulanmasına geniş kesimlerden tepki gösteriliyor.