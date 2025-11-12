Irak’ta düşük katılımlı seçim

Irak Seçim Kurulu, 46 milyon Iraklının temsil edileceği seçime öğle saatleri itibariyle katılımın yüzde 23.7 civarında olduğunu açıklarken gözlemciler, 2005 yılından beri seçimlerin yapıldığı ülkede bu seçimlerin yüzde 41’lik oranla en düşük katılımlı seçim olarak tarihe geçen 2021 seçimlerinden de daha düşük katılımla tamamlanacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, 2005 yılından beri sürekli düşen katılım oranının Irak halkının siyasete olan güvensizliğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğini yaptığı Şii Çerçeve içindeki partilerin yanı sıra, Muhammed Halbusi ve Hamis el-Hancer’in öne çıktığı Sünni partilerin de seçimlere koalisyonsuz katıldığı ancak seçim sonrası yeniden bir araya geleceği belirtildi. Sudani’nin başbakanlık için en şanslı aday olduğu seçimlerde, Halbusi’nin de oylarını önemli ölçüde artırması tahmin ediliyor. Buna karşılık gözlemciler kesin seçim sonuçlarının kestirilemediğini bildiriyor. Parlamentoda 5’i azınlıklara olmak üzere 46 sandalyenin ayrıldığı Irak Kürdistanı bölgesinde ise seçimin iki başat parti Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) arasında geçmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının ise 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.