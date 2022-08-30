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Irak'ta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından meydana gelen protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı. Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçileri ise güvenlik güçleri tarafından saraydan çıkarıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birleşmiş Milletler, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Irakta Sadr yanlıları Bağdat ve güney kentlerde sokaklara döküldü: Hükümet binalarını basıyorlar
Irak'ta karışıklık: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti.

Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bağdat'ta güvenlik güçleri, Sadr destekçilerini Yeşil Bölge'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunuyor

Bu arada, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge’de güvenlik güçleri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını silahla ateş ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yeşil Bölge’nin Savunma Bakanlığı Kapısı’nda toplanan Sadr yanlılarına güvenlik güçleri silahla ateş açmaya başladı. Askeri güçler, eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar da kullanıyor.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Bağdat'ta silah sesleri: Sadr destekçileri Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı
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Bağdat'ta silah sesleri: Sadr destekçileri Hükümet Sarayı'ndan çıkarıldı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Salih'ten itidal çağrısı

Yaptığı yazılı açıklama ile tüm tarafları itidale çağıran Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, barışçıl protestonun meşru bir hak olduğunu ancak devlet kurumlarını sekteye uğratmanın tehlikeli bir gelişme olduğunu dile getirerek, Sadr Grubu destekçilerinin devlet kurumlarından çekilmesini istedi.

ABD, Irak'taki olayların "yatıştırılması" çağrısı yaptı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Irak'taki olayların bir an önce yatıştırılması ve tarafların diyalog kurması çağrısında bulundu.

Kirby, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını da yalanlayarak, bu aşamada böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi.

BM'den sükunet çağrısı

Irak’taki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Sadr destekçilerine Yeşil Bölge'yi terk etmeleri ve hükümet binalarını boşaltmaları çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı: Zorunlu haller dışında seyahat edilmemeli

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı sarayını basmalarının ardından Irak'a yönelik seyahat uyarısında bulundu.

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