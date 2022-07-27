Dünya Irakta Sadrdan Yeşil Bölgeye giren destekçilerine Evinize dönebilirsiniz
ORTADOĞU

Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine: Evinize dönebilirsiniz

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giren destekçilerinden çekilmelerini istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Irakta Sadrdan Yeşil Bölgeye giren destekçilerine: Evinize dönebilirsiniz
Yeşil Bölge

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mesajınız yerine ulaştı. Yolsuzları ürküttünüz. İki rekat namaz kılıp barışçıl şekilde evinize dönebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

  • Sadr destekçileri, Şii liderin mesajı sonrası namaz kılarak Yeşil Bölge'deki Meclis binasından ve diğer alanlardan çekilmeye başladı.

Irak'taki Sadr yanlıları, İran destekli Şii grupların başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basmıştı. Kalabalık, Meclis binasına girerek Sadr yanlısı ve eski Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı sloganlar atmıştı.

Bağdat'ta Meclis baskını: Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti
DÜNYA
Bağdat'ta Meclis baskını: Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti
Maç uzatmalara gitti

Maç uzatmalara gitti

​Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​FED faiz kararını açıkladı.
Türkiye’nin tavrı BMye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.
Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.