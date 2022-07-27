Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine: Evinize dönebilirsiniz

Dünya

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı: Saman balyalarını ateşe verdiler

Hollanda hükümeti azot emisyonunu azaltmak için karar alınca çitçiler tepki gösterdi. Ülkenin farklı notlarında yolları kapatıp, Apeldoorn şehrinde saman balyalarını ateşe verdiler. Olay sonrası birçok trafik aksamaları yaşanırken, bazı otoyollar kapandı.