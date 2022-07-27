Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine: Evinize dönebilirsiniz

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mesajınız yerine ulaştı. Yolsuzları ürküttünüz. İki rekat namaz kılıp barışçıl şekilde evinize dönebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
- Sadr destekçileri, Şii liderin mesajı sonrası namaz kılarak Yeşil Bölge'deki Meclis binasından ve diğer alanlardan çekilmeye başladı.
Irak'taki Sadr yanlıları, İran destekli Şii grupların başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basmıştı. Kalabalık, Meclis binasına girerek Sadr yanlısı ve eski Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı sloganlar atmıştı.