Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 40'a yükseldi: Protestoculara gerçek mermi kullanılıyor

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 40'a yükseldi.

Gösterilerde göz yaşartıcı bombadan etkilenen göstericiye yardım ediliyor.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 40 gösterici yaşamını yitirdi.

Irak'ta yaşanan gösterilerde 40 kişi hayatını kaybetti.



📍Lübnan, Irak, Mısır ve Kuveyt..



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Olaylarda çoğu açılan ateş veya atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı.

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Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Daha önce yapılan açıklamada bugünkü gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Sokağa çıkma yasağının ardından göstericiler sokaklarda yatmaya başladı.

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Gösteriler nedeniyle Basra, Vasıt, Musenna, Babil, Divaniyye, Zikar ve Meysan vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

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Binalar ateşe verildi

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Gösterilerde gerçek mermi kullanıldığı açıklandı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.