Dünya Iraktaki istikrarsızlığın başlıca aktörleri ABD-İran
ORTADOĞU

Irak'taki istikrarsızlığın başlıca aktörleri: ABD-İran

İran ve ABD’nin çatışma alanına dönüşen Irak’ta iki ülkenin nüfuz mücadelesi “ulusal kimlik” oluşmasına engel oluyor. İran’ın Haşdi Şabi milis gücü, ABD’nin de 5 binin üzerindeki askeriyle ülkenin güvenlik yapılanması üzerindeki etkisi istikrarsızlığa ve dolayısıyla Irak’ın kendi ayakları üzerinde duramamasını beraberinde getiriyor.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Irak’ın ‘ulusal kimlik’ sınavı.
Irak’ın ‘ulusal kimlik’ sınavı.

Irak, uzun süredir ABD-İran’ın çatışma alanı haline dönüşmüş durumda.

Son olarak Kasım Süleymani’nin öldürülmesine İran’ın füzelerle misillemede bulunması dünyada Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarını tetikledi.

Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti
DÜNYA
Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti

KAOSUN BAŞ MİMARI: ABD

1991 Körfez Savaşı sonrasında 2003’te ikinci hamleyi yapan ABD'nin Irak işgalinin üzerinden yaklaşık 17 yıl geçti. ABD, Irak'a "istikrar ve demokrasi" getireceği vaadiyle operasyon başlatmıştı.

  • Amerika, Irak'ı işgali sonrasında ülkenin yönetimini dizayn ederken güvenlik yapılanmasına nüfuz etti. Bugün 5 binin üzerinde askeri bulunan ABD’nin 9 askeri üssü faaliyette. Erbil'deki ABD Harir üssü İran’a en yakın ABD üssü olma konumunda. Hem askeri yapılanması hem de örtülü faaliyetleri nedeniyle ABD, ülkede yaşanan iç savaş, terör ve kaosun baş mimarı olarak görülüyor.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
OYNAT 04:18
İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:

İRAN İSTİKRARI BOZUYOR

ABD’nin işgali sonrasındaki dönemde ise İran, bir dönem savaştığı Irak’ta büyük bir nüfuz alanına kavuştu. Ülkenin demografik yapısından da faydalanan İran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü bünyesinde on binlerce savaşçı milise sahip Haşdi Şabi'yi eğitiyor ve silahlandırıyor. Böylece de Irak'ın güvenlik yapısını kontrol ediyor. İran çıkarları doğrultusunda bu milis grupları maşa olarak kullanarak Irak'ta istikrarı bozuyor. İran, ayrıca sürekli gerilim yaşadığı Amerika'yı, Haşdi Şabi üzerinden doğrudan hedef alıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından yaşayan şehit olarak adlandırılıyordu. Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.
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​ Kasım Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.
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Süleymani, Trump'ın Temmuz 2018'de İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin yaptığı bir konuşmada, Bizi dünyada 'benzeri görülmemiş' bir eylemle tehdit ediyorsunuz. Savaşı başlatabilirsiniz ancak onu bitirecek olan biziz ifadelerini kullanmıştı.
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İran'da 1957'de güneydoğu eyaleti Kirman'ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hakim olduğu Rabord köyünde dünyaya gelen Süleymani, daha çocuk yaşta çiftçi olan babasının devlete olan borcunu ödeyebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdiği yıl köyünü terk ederek Devrim Muhafızları Ordusuna katılan Süleymani'nin, sonra aldığı 45 günlük askeri eğitim sayılmazsa, bütün eğitim hayatı bu 5 yıllık ilkokul tecrübesiyle sınırlı kaldı.
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Askeri kariyerine 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan Kasım Süleymani, sadece 45 günlük bir eğitimle orduya kabul edildi. Süleymani, ilk askeri cephe deneyimini, İran'ın batısındaki Mahabad'da, İran devriminden sonra ayaklanan silahlı Kürt gruplara karşı yaşadı.
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Devrimden sonra İran-Irak savaşında gösterdiği üstün çabalarla dikkatleri çeken Süleymani, cephe gerisinde birçok operasyonu başarıyla yönetti. Henüz 20 yaşındayken Teğmen rütbesiyle 41'inci Sarullah Birliği'nin komutanlığını üstlenen Süleymani'nin bu savaşta gösterdiği başarılarla askeri kariyerinin basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.
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Süleymani, Taliban'ın 1998'de Mezar-ı Şerif kentinde İranlı 7 diplomatı ve 1 gazeteciyi öldürmesi üzerine doğrudan savaş yerine Taliban'a karşı mücadele eden Burhaneddin Rabbani'nin liderliğini yaptığı Kuzey İttifakı adlı gruba destek verilmesini sağladı.
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Süleymani, savaş sırasında Saddam Hüseyin'e karşı mücadele eden Iraklı Kürt liderlerle iyi ilişkiler kurdu. 1991'deki Körfez Savaşı'nda silahlı Şii gruplar ile ilişkiler geliştiren Süleymani, bu grupların ayaklanmalarını organize etti.
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Saddam'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonucu devrilmesinden sonra ABD ordusuna karşı savaşan Şiileri perde arkasından yöneten Süleymani, bazı Sünni grupların da eğitim ve silahlandırılmasında rol üstlendi.
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Süleymani, bir yandan ABD ile savaşan grupları komuta ederken bir yandan da Irak'ta ABD ve İran arasındaki pazarlıklarda en önemli söz sahiplerindendi. Bu nedenle Süleymani, askeri kimliğinin yanında diplomat kimliğine de sahip bir komutan olarak öne çıktı. Irak savaşında Kürt liderlerle yakın çalışması, Saddam sonrasında Irak'taki politikacılarla özel ilişkiler kurması için Süleymani'ye iyi bir zemin hazırladı.
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Kasım Süleymani Irak'ta sadece Şiilerle değil Sünni liderlerle de iyi ilişkiler geliştirdi. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani başta olmak üzere bir dizi siyasetçiyle yakın ilişkileri bulunan Süleymani, Şii lider Mukteda el Sadr'ın diğer siyasi gruplarla uzlaşmasına da yardımcı oldu. Süleymani, Irak'ın Sünni Devlet Başkan Yardımcısı Usame Nuceyfi'yle de yakın ilişkiler kurdu hatta Nuceyfi 2013'te İranlı generalin annesinin Tahran'daki cenazesine de katıldı.
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Saldırıda hayatını kaybeden bir diğer isim de Irak'ta İran tarafından desteklenen Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis lakaplı Cemal Cafer İbrahim'di.
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​ Irak'ın en güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen ve Bağdat Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mühendis, Irak'taki milis liderler arasında İran ve özellikle Süleymani'ye en yakın isim olarak biliniyordu. Mühendis, genç yaşlarda Şii İslami Dava Partisi'ne üye oldu ve Saddam Hüseyin döneminde yaptığı muhalefetten dolayı Irak'ı terketti.
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İran'da Iraklı Şii Bedir Tugayları örgütünde komutanlık da yapan Mühendis, 2003 Irak işgaliyle ülkeye geri dönerek, siyasete bir süre milletvekili olarak devam etti. Mühendis daha sonra 2014 yılında DEAŞ'a karşı kurulan Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığını görevini üstlendi.
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Süleymani'nin ülke içerisinde bulunan Hizbullah ve diğer Şii milis güçlerine sağladığı askeri strateji sayesinde Esed güçlerinin takviye edilmesi sağlandı ve muhalifler tarafından ele geçirilen bazı şehirler ve kasabalar da yeniden rejimin kontrolüne geçti. Kasım Süleymani'nin yardımcısı Hüseyin Hemedani, Ekim 2015'te Halep'te terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldü.
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Lübnan'da Hizbullah ile çalışan Süleymani, 2006'da İsrail'in Hizbullah'ın bir İsrail askerini kaçırdığı gerekçesiyle Lübnan'a saldırmasıyla başlayan 33 Günlük Temmuz Savaşı'nda da Hizbullah'ın eğitim ve silahlandırılması sorumluluğunu yürüttü.
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Saldırı sonrası görüntülerde kan içinde kalmış silah görülüyor.
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Çıkan eşyaların içinde cüzdan.
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Ve bir miktar para görüntülendi.
ABD'nin saldırısından sonra İranlı General Kasım Süleymani'nin kişisel eşyaları görüntülendi
ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

NÜFUZ MÜCADELESİ

ABD- İran rekabetinin sonucu ise Irak’ta istikrarsızlığa, derinleşen kaotik ortama ve en önemlisi de devletin kendi ayakları üzerinde duramamasına neden oluyor. Dış güçlerin rekabeti “ulusal kimlik” oluşmasının önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor. Bu iki ülke, Iraklıların karar alabilen devlet mekanizması oluşmasına izin vermediği belirtiliyor.

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TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUK ROLÜ

ABD'nin işgali ile Irak'ta güç boşluğu oluştu. Bu boşluktan terör örgütü PKK faydalanırken, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Türkiye, Irak'taki sorunlarda ara buluculuk rolü üstleniyor. Türkiye, tüm aktörler arasında kapsayıcı, tarafsız rol üstleniyor. Türkiye, Irak'ın geleceğini Iraklıların karar vermesi, dış müdahalelerden kurtarılması isterken, dış güçlerin rekabet alanı olmasını istemiyor.

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