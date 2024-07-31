Irak'tan Haşdi Şabi açıklaması: Saldırı koalisyon güçlerince düzenlendi

Irak hükümeti, Şii milis gücü Haşdi Şabi karargahına dün yapılan saldırının ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'ne ait uçakla düzenlendiğini duyurdu.
Resul, Haşdi Şabi milislerinden ölen ve yaralananların olduğu saldırıyı, "gerekçesi bulunmayan, sorumsuzca bir saldırı" olarak nitelendirdi.
"Bu tür ihlaller tehlikelidir, Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye yönelik ortak güvenlik çalışmalarına yönelik tüm çabaları ve mekanizmaları büyük ölçüde baltalayacak." diyen Resul, şunları kaydetti:
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugaya insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurmuştu.