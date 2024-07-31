Irak'tan Haşdi Şabi açıklaması: Saldırı koalisyon güçlerince düzenlendi

"Bu (saldırı), aynı zamanda Irak'ı ve tüm bölgeyi çatışmalara, savaşlara ve tehlikeli sonuçlara sürükleyecek. Bu vahşi saldırının ardından ortaya çıkacak sonuçlardan tamamen uluslararası koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleye yönelik olan uluslararası koalisyon, Irak'ta belirli bir görev, belirli bir misyon ve üzerinde anlaşmaya varılan ortak bir düşman çerçevesinde faaliyet gösteriyor. Bu saldırı, söz konusu misyonun tehlikeli bir ihlalidir ve Irak, toprakları üzerindeki güvenliğini ve egemenliğini teyit etmek ve korumak için uygun yasal ve diplomatik önlemleri alacak."