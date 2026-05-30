İran basını anlaşmanın 'içeriğini' yayımladı: ABD ile 12 milyar dolarlık mutabakat

23:0230/05/2026, Cumartesi
AA
İran basını, mutabakat taslağının detaylarını paylaştı.
İran medyası, Tahran ile Washington arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik gayriresmi mutabakat taslağının detaylarını yayımladı. İddiaya göre ABD, İran’a bloke edilen varlıkların 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim imkânı tanımayı taahhüt ederken, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması da metinde yer aldı.

İran basını, Tahran ile Washington arasındaki muhtemel bir mutabakat çerçevesinde, ABD yönetiminin İran'a bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonu, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan belgenin" içeriğini yayımladı.

Hürmüz'de kurallar yeniden tanımlanacak

Söz konusu gayriresmi metne göre, anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.

Haberde ayrıca, mutabakat metninin henüz İran tarafından inceleme aşamasında olması nedeniyle gayriresmi nitelik taşıdığı aktarıldı.



