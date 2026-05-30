İran basını anlaşmanın 'içeriğini' yayımladı: ABD ile 12 milyar dolarlık mutabakat

İran basını, Tahran ile Washington arasındaki muhtemel bir mutabakat çerçevesinde, ABD yönetiminin İran'a bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.