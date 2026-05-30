Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Umman Körfezi'nde sıcak anlar: ABD savaş uçağı İran limanlarına yönelen gemiyi vurdu

Umman Körfezi'nde sıcak anlar: ABD savaş uçağı İran limanlarına yönelen gemiyi vurdu

22:3330/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
ABD'ye ait savaş uçağı, gemiyi "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldı.
ABD'ye ait savaş uçağı, gemiyi "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına doğru ilerlediği tespit edilen Gambiya bandıralı “M/V Lian Star” adlı ticari gemiye Umman Körfezi’nde müdahale edildiğini açıkladı. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine geminin makine dairesinin güdümlü mühimmatla hedef alındığı ve hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasını ihlal ettiği tespit edilen Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" gemisinin bir savaş uçağından fırlatılan güdümlü mühimmat ile hareketsiz hale getirildiğini açıkladı.

Gemi güdümlü füze hedef alındı

ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukası sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde seyreden bir ticari geminin İran limanlarına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. CENTCOM, Gambiya bandıralı "M/V Lian Star" adlı gemiye rotasını değiştirmesi için 20’den fazla uyarı anonsu yapıldığını ancak uyarıların dikkate alınmadığını bildirdi. Bu doğrultuda gemiye müdahale edildiği ve ABD’ye ait bir savaş uçağının geminin makine dairesini "AGM-114 Hellfire" tipi güdümlü füze ile hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, müdahale sayesinde geminin hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı ve artık İran limanlarına doğru seyretmediği belirtildi.

CENTCOM ayrıca ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası kapsamında bugüne kadar 5 ticari geminin devre dışı bırakıldığını, 116 geminin ise rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı.



#ABD
#İran
#Umman Körfezi
#Gemi
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?