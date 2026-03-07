Yeni Şafak
İran Devrim Muhafızları: "Son 24 saatte çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı"

17:177/03/2026, Cumartesi
IHA
Devrim Muhafızları, son 24 saat içinde bölgedeki ABD askeri üslerine ve petrol tankerlerine düzenlenen peş peşe operasyonlarda yüzlerce Amerikan askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Devrim Muhafızları, son 24 saat içinde bölgedeki ABD askeri üslerine ve petrol tankerlerine düzenlenen peş peşe operasyonlarda yüzlerce Amerikan askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, son 24 saatte ABD’nin bölgedeki askeri noktalarına yönelik saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

İran’dan son 24 saat içinde ABD’nin Orta Doğu’daki askeri noktalarına gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızlarına baplı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı. Ayrıca ABD’ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullandı.

Zülfikari, "Bölgede ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5’inci Filo’dan 21 ölü ve çok sayıda yaralı. El Dhafra Hava Üssü’nde yaklaşık 200 ölü ve yaralı. Basra Körfezi’nin kuzeyinde ABD’ye ait bir petrol tankerinin hedef alınması" diyerek saldırılara ilişkin maddeleri sıraladı.



