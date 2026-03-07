İran Devrim Muhafızları: "Son 24 saatte çok sayıda ABD askeri öldü ve yaralandı"

İran’dan son 24 saat içinde ABD’nin Orta Doğu’daki askeri noktalarına gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızlarına baplı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı. Ayrıca ABD’ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullandı.