Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 294'e, yaralı sayısı 1023'e yükseldi

AA
Lübnan'da ölenlerin sayısı 294'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77 artarak 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 294’e, yaralı sayısının ise 1023'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.




