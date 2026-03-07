Yeni Şafak
İran’dan Basra Körfezi’nde iki petrol tankerine İHA saldırısı

17:107/03/2026, Cumartesi
AA
Basra Körfezi’nde vurulan “Louise P” adlı petrol tankeri.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan “Louise P” adlı petrol tankerinin ABD’ye ait olduğu gerekçesiyle İHA ile vurulduğunu açıkladı. Tahran ayrıca Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü “Pirima” isimli bir petrol tankerini de insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi’nde Marshall Adaları bayrağı taşıyan bir petrol tankerinin, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Basra Körfezi’nde “Louise P” isimli bir petrol tankeri, “ABD’ye ait olduğu gerekçesi” ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından İHA ile vuruldu.

Devrim Muhafızları daha önce, bölgede bulunan İsrail ve ABD’ye ait tüm varlıkların meşru hedefleri olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" “Pirima” isimli bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.



#ABD
#Basra Körfezi
#Devrim Muhafızları
#İran
#Louise P
