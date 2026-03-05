İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu

Yeni Şafak
Erakçi, Trump’a “A planı da B planı da başarısız” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi. Erakçi, İran’a yönelik saldırılarda planlanan “hızlı askeri zafer” stratejisinin başarısız olduğunu savunarak, “A planı başarısız oldu, B planınız da daha büyük bir başarısızlık olacaktır” dedi. Erakçi ayrıca müzakerelerdeki “benzersiz anlaşma fırsatının” kaybedildiğini de ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu aynı şekilde B planının da başarısız olacağını söyledi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Trump'a seslendi.

"Benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu"

Trump'ın "Önce Amerika" sloganına işaret eden Erakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır.

Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu."



