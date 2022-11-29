İran duyurdu: Arap ülkelerinden birinin istihbarat ajanını yakaladık

İsrailli Muhabir Katar'da protesto edildiğini söyledi: "İsrail’den geldiğimizi duyan yanımızdan uzaklaşıyor"

Katar'dan canlı yayına bağlanan İsrailli muhabir: “İsrail'den geldiğimizi duyan yanımızdan uzaklaşıyor. Taksici bizi ve paramızı reddederek geri çevirdi. Sahildeki insanları çekmek için lokantaya girmiştik lokantacı önce tanışmak istedi sonr İsrail'den geldiğimizi öğrenince bizi güvenliği çağırıp kovdu. Kovmadan önce çektiğimiz görüntüleri silmemizi istedi. Kendimi çok kötü hissediyorum.” İfadelerini kullandı.