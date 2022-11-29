İran duyurdu: Arap ülkelerinden birinin istihbarat ajanını yakaladık

İran'da Basra Körfezi'ne kıyı Arap ülkelerinden birinin istihbaratına bağlı bir kişinin ülkenin güneyinde "güvenlik karşıtı eylem planladığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'da konuyla ilgili habere yer verildi.
Hangi ülkeye mensup olduğu açıklanmadı
Haberde, "Hürmüzgan eyaletinin batısında, güvenlik karşıtı eylemler planlayan Basra Körfezi bölgesinin gerici ülkelerinden birinin istihbarat ajanı, Bender Lenge kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimleri tarafından gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı. Gözaltına alınan kişinin "hangi ülkenin istihbarat elemanı" olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.