Dünya İran duyurdu Arap ülkelerinden birinin istihbarat ajanını yakaladık
ORTADOĞU

İran duyurdu: Arap ülkelerinden birinin istihbarat ajanını yakaladık

İran'da Basra Körfezi'ne kıyı Arap ülkelerinden birinin istihbarat teşkilatına bağlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran duyurdu: Arap ülkelerinden birinin istihbarat ajanını yakaladık
Arşiv

İran'da Basra Körfezi'ne kıyı Arap ülkelerinden birinin istihbaratına bağlı bir kişinin ülkenin güneyinde "güvenlik karşıtı eylem planladığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'da konuyla ilgili habere yer verildi.

Hangi ülkeye mensup olduğu açıklanmadı

Haberde, "Hürmüzgan eyaletinin batısında, güvenlik karşıtı eylemler planlayan Basra Körfezi bölgesinin gerici ülkelerinden birinin istihbarat ajanı, Bender Lenge kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimleri tarafından gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı. Gözaltına alınan kişinin "hangi ülkenin istihbarat elemanı" olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kafkas Müslümanları İdaresi'nden İran’a 'Ermenistan' tepkisi
DÜNYA
Kafkas Müslümanları İdaresi'nden İran’a 'Ermenistan' tepkisi

İran resmen duyurdu: Rusya ile Batı'yı kızdıracak anlaşma
DÜNYA
İran resmen duyurdu: Rusya ile Batı'yı kızdıracak anlaşma
47 ile yağış uyarısı

47 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Günün maçları nefes kesecek

Günün maçları
nefes kesecek

Dünya Kupası'nda 4 takım bugün son 16 bileti alacak.
Suriyenin kuzeyine kara harekatı

Suriye'nin kuzeyine kara harekatı

Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı.

​Miçotakis'in kulakları Atina'yı sallıyor.

​Başı ABD ve İngiltere çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.