İran: Fahrizade suikastına dair istihbarat vardı ancak ciddiye alınmadı

Fahrizade'nin cenaze töreni sırasında İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şemhani, "20 yıldan bu yana düşman onu şehit etmenin peşindeydi. Bu zamana kadar başarısız oldular. İran istihbarat birimleri hassasiyetle Fahrizade'ye yönelik bir saldırı olacağı ihtimalini ve olay mahallini öngörmüşlerdi. Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana tekraren birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmemiş ve bu sefer onlar başarılı olmuşlardır." dedi.

Saldırının insan olmaksızın, uzaktan elektronik sistemler kullanılarak son derece karmaşık bir yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şemhani, "Bazı ipuçları var. Bu operasyonu planlayanın geçmişi nedir, kimdir tespit edilmiştir. Kesinlikle Halkın Münafıkları (Mücahitleri) örgütünün bu işte rolü var ve kesinlikle bu cinayetin arkasında Siyonist rejim (İsrail) ile MOSSAD var." ifadelerini kullandı.

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#EditörAnlatıyor İran nükleer programının 'babası' suikasta kurban gitti. Tahran, İsrail'i sorumlu tuttu pic.twitter.com/kceZFQHTlp — gzt (@gztcom) November 28, 2020

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.