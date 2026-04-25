İran heyeti Pakistan temaslarını tamamladı

20:0025/04/2026, Cumartesi
IHA
Arakçi’nin önümüzdeki günlerde Umman ve Rusya’da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki İran heyeti, Pakistan’daki resmi temaslarının ardından başkent İslamabad’dan ayrıldı. Görüşmelerde Şahbaz Şerif, Ishaq Dar ve Asim Munir ile bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. ABD-İran hattındaki hassas ateşkes sürerken, müzakere sürecine dair belirsizlik devam ediyor. İran heyetinin, görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesine yönelik talepler sunduğu aktarıldı. Arakçi’nin önümüzdeki günlerde Maskat ve Moskova’da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki heyet, Pakistan’da gerçekleştirilen temaslar ardından başkent İslamabad’dan ayrıldı.

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken ve taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin somut gelişmeler henüz belirsizliğini korurken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor. Arakçi liderliğindeki İran heyeti, Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından, ABD ile doğrudan görüşmelere girmeden başkent İslamabad’dan ayrıldı.

Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.

Arakçi’nin temasları

Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında Pakisatn Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Arakçi’nin dün yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Umman’ın başkenti Maskat ve Rusya’nın başkenti Moskova’ya da ziyaret gerçekleştirmesi ve üst düzey yetkililerle temasta bulunması bekleniyor.




