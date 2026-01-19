İran ilk kez can kaybı sayısı verdi: Protestolarda 5 bin kişi öldürüldü

İngiliz medyasına konulan yetkili, hayatını kaybedenlerden yaklaşık 500'ünün güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, "masum İranlıların" öldürülmesinden "teröristleri ve silahlı isyancıları" sorumlu tuttu. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, en şiddetli çatışmaların ve en yüksek ölüm sayılarının İran'ın kuzeybatısındaki bölgelerde olduğunu ifade etti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de cumartesi günü yaptığı açıklamada protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul etmişti. Hamaney, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran’ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’i şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlayan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı "suçlu" olarak nitelendirmişti. ABD merkezli İran'daki İnsan Hakları Aktivistleri Grubu (HRANA) cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölü sayısının 3 bin 308'e ulaştığını ve 4 bin 382 vakanın daha incelendiğini belirtti.

Öte yandan, Trump, ABD merkezli Politico haber sitesine yaptığı açıklamada ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i sert sözlerle eleştirdi. Trump, “İran’ın lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" dedi. Trump, "Liderlik, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise X'ten yaptığı açıklamada, "İran halkının hayatında zorluk veya geçim sıkıntısı varsa, bunun en önemli nedenlerinden biri ABD'nin ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığı ile insanlık dışı yaptırımlarıdır. Liderimize yönelik bir saldırı, İran halkıyla topyekün savaş anlamına gelir" ifadelerini kullandı.