İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rest: Savaşırsanız savaşırız mantıkla yaklaşırsanız mantıkla karşılık veririz

22:3512/04/2026, Pazar
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, müzakereler konusunda yaptığı açıklamalarda ABD'ye, “Savaşırsanız savaşırız, mantıkla yaklaşırsanız biz de mantıkla karşılık veririz” ifadelerini kullandı. Kalibaf, İran’ın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve halkın iradesinin etkilenmediğini de ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye "Savaşırsanız savaşırız, eğer mantıkla yaklaşırsanız biz de mantıkla karşılık veririz." mesajı verdi.

Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan İran heyetinin başkanı Kalibaf, ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti.

Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını ifade etti.

"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır." diyen Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:

"Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

İran medyasında, Pakistan'da yapılan Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.


