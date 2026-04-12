İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı mesajı: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

18:5612/04/2026, Pazar
AA
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamada ise
"Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek."
ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve
"ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını"
belirtmişti.​​​​​​​


