​İran’a abluka:​ ABD, Suud ve İsrail üçgeninde üst düzey temaslar

Dünyanın önemli su yollarından Hürmüz Boğazı’nda geçen hafta iki farklı saldırı yaşanması ve saldırıların faili olarak İran’ın kabul edilmesi sonrası tırmanan gerilimin ardından ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken bir temas trafiği yaşanıyor. Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Tahran yönetiminin son faaliyetlerini değerlendirmek için İsrail’e gitti. İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej ise Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkeleriyle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçen günlerde, ülkesinin “İran’ı vurmaya hazır olduğunu” açıklamıştı. Üçlü görüşme trafiği İran’ı hedef alan bu tehdidin hemen ardından gerçekleşti.

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William Burns

CIA BAŞKANI TEL AVİV’DE

İsrail merkezli Walla News sitesinde yer alan habere göre, CIA Başkanı William Burns, İran konusunu görüşmek üzere İsrail’e gitti ve Başbakan Naftali Bennett ile görüşme gerçekleştirdi. Bennett ile Burns arasındaki görüşmede İran’ın nükleer faaliyetlerinin ve Tahran yönetiminin bölgedeki son adımlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

RİYAD’LA FİKİR BİRLİĞİ

İsrail menşeli Jewish Press’in haberine göre ise İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Freij, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkeleriyle, İran’la çatışma ihtimallerini görüştüklerini açıkladı. Habere göre Freij, İran’a karşı çatışmanın koordinasyonu konusunda Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleriyle “doğrudan görüştüklerini” ve “fikir birliğine vardıklarını” belirtti. Haberde Freij’in, Birleşik Arap Emirlikleri ile de yoğun temaslarının olduğunu açıkladığı bilgisine yer verildi.

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