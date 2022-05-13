Dünya İranda halk marketleri yağmaladı
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İran'da halk marketleri yağmaladı

İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı nedeniyle ülkenin güneybatısındaki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde protestolar yapılırken, bazı marketler yağmalandı.

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Haber Merkezi Diğer
İranda ekonomi nasıl?
İran'da halk marketleri yağmaladı

2 yıldır süren koronavirüs salgını, 2 aydır da devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İran'da ekonomik kriz gıda fiyatlarında büyük artışlara neden oldu.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

İnternet erişimi kısıtlandı

Kentteki internet erişimi de kısıtlandı. Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de Twitter hesabından, İran'da mobil ve sabit hat operatörlerinin internet hizmetlerinde kısıtlamalar olduğunu doğruladı.

Göstericilere gözaltı

İran'da Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Susengerd, Endimeşk ve İze kentlerinde son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçlerinin gösterilere katılan onlarca kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Öğretmenler de sokağa çıktı

Ülkenin çeşitli kentleri bugün de öğretmenlerin protesto gösterilerine sahne olmuştu. İranlı öğretmenlerin kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği protestolarda en az 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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