İran’da hava kirliliğinin bilançosu ağır: Yılda 50 bin can alıyor

16:4011/12/2025, Perşembe
AA
İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkandi, ülkede hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını açıkladı.

Zaferkandi, sağlık alanındaki sorunların büyük oranda ekonomik ve sosyal etkenlerden kaynaklandığını vurgulayarak
“Sorunlardan birisi de hava kirliliği konusu. Yılda 50 bin kişinin hava kirliliğine bağlı olarak yaşamını yitirdiğine tanık oluyoruz. Aynı şekilde hastanelere başvurular iki katına çıkmış vaziyette.”
dedi.Üniversitelerin sağlıkla ilgili konulara sorun odaklı yaklaşması gerektiğini söyleyen Zaferkandi,
“Sağlık bilimlerinde ilerlemek istiyorsak uzmanların üniversitelere destek olması gerekiyor. Sağlık alanında büyük finansal imkanlar bulunuyor.”
ifadelerini kullandı.

İran’da hava kirliliğinin nedenleri

İran’da hava kirliliği genel manada üretilen benzinin kalitesiz olmasından kaynaklanıyor. Kalitesiz benzin, eski model araçlar, motosikletler ve enerji santrallerinde yakıt olarak kullanıldığında insan hayatını olumsuz yönde etkileyen gazların salınmasına neden oluyor.

İran hava kirliliğine karşı hibrit motor üretimi, elektrikli motosiklet dağıtılması ve Euro 5 benzin üretimi gibi çeşitli önlemler alsa da başarılı olamıyor.







