İran’da kritik süreç: Yeni dini lider için 24 saat vurgusu

İran’da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, İran Anayasası’na göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor.

88 dini yetkiliden oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.