|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İran'ın Mazenderan eyaleti Vali Yardımcısı Ruhullah Solgi, İran Uzmanlar Meclisi Üyesi ve Zahidan kentinin eski Cuma İmamı Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

12:40 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
İran'da silahlı saldırı

İran'da silahlı saldırı

İran resmi haber ajansı IRNA'göre, Mazenderan eyaleti Vali Yardımcısı Ruhullah Solgi, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Solgi, Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani'nin bu sabah Mazenderan eyaletinin Babulser şehrinde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Süleymani'nin yaşamını yitirdiğini aktaran Solgi, saldırganın yakalandığını kaydetti.

İranlı yetkili, olayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Ayetullah Abbas Ali Süleymani daha önce İran lideri Ali Hamaney'in Sistan-Beluçistan eyaleti temsilcisi ve Zahidan Cuma İmamı görevlerinde bulunmuştu.

İran Anayasası'na göre, İran liderini seçen, denetleyebilen ve azledebilen bir heyet olan Uzmanlar Meclisi, sekiz yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.



#İran
#Abbas Ali Süleymani
#Zahidan
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.