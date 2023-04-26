İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Süleymani silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Donuk bir havada indiğimiz Tahran'da, saatleri 30 dakikalık o tuhaf farkla ileri alıyoruz. Soluduğumuz boğukluğun havadan mı yoksa ortamdan mı kaynaklandığını henüz ayırt edemeden, havalimanından çıkıyoruz bile. Heyeti bekleyen ve içi motiflerle kaplı olan araçlarla koyulduğumuz yolda ilerledikçe, havalimanında çarpan o ilk his daha da oturuyor sanki. Geçtiğimiz güzergâhlarda, nasıl söylesem o retro hava güçlenerek esmeye başlıyor.