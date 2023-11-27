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Dünya

İran'da yeni doğan bebeğin kilosu şoke etti: Ülkenin en ağır bebeği

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi. Bebeğin ağırlığının, annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığı açıklandı.

12:48 - 27/11/2023 Monday
AA
Arşiv

Arşiv

İran'da sıra dışı bir olay yaşandı.


İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed Rezevi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nigar Ramazanpur, ilginç bir bilgi paylaştı.


7 kilo dünyaya geldi


Ramazanpur, 4 gün önce dünyaya gelen bebeğin 7 kilogram doğduğunu ifade etti.


İran'ın "en ağır" bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiğini aktaran Dr. Ramazanpur, bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının, annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi.


Bebeğin ailenin 5'inci çocuğu olduğunu belirten İranlı doktor, cinsiyeti ve adı hakkında ise bilgi vermedi.


#İran
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