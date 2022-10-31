Dünya İrandan ABnin Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine ekleme düşüncesine tepki geldi
ORTADOĞU

İran'dan AB'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine ekleme düşüncesine tepki geldi

İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör örgütleri listesine alma düşüncesine tepki göstererek, İran’ın resmi askeri kurumuna yaptırım uygulamanın kanunlara aykırı olduğunu savundu.

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Haber Merkezi AA
İrandan ABnin Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine ekleme düşüncesine tepki geldi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın AB’nin DMO’yu terör örgütleri listesine almayı düşündüğü yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Devrim Muhafızları Ordusu İran’ın resmi askeri kurumudur, bu tür girişimler yasa dışıdır.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Rusya’ya sattığı silahların Ukrayna savaşında kullanıldığına dair iddiaları değerlendiren Kenani, İran’ın Ukrayna ile savaş için Rusya dahil hiçbir tarafa silah ihraç etmediğini ve siyasi çözüme inandığını söyledi.

ABD ve Avrupa'nın “geçmişteki yanlış politikaları tekrarlayarak” kararlar verdiğini savunan Kenani, “zorlayıcı yöntemlerin Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini” ifade etti.

Avrupa'ya İran meselelerinde “duygusal davranmamasını ve çıkarlarını ABD'nin çıkarlarına bağlamamasını” tavsiye ettiklerini söyleyen Kenani, geçen yıllarda İran’a uygulanan ambargonun Avrupa'nın çıkarlarına zarar verdiğini dile getirdi.

Kenani ayrıca, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki sorunların çözülebileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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