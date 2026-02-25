Yeni Şafak
İran'dan yeni hamle: NOTAM yayınladılar

15:0525/02/2026, Çarşamba
IHA
İran
İran

İran, Azerbaycan sınırına yakın Hazar Denizi kıyı ve açıklarında insansız hava aracı (İHA) faaliyeti için NOTAM yayımladı.

İran, ülkenin kuzeyinde gerçekleştirilecek insansız hava aracı (İHA) faaliyetlerine ilişkin havacılara yönelik NOTAM (havacılar için bildiri) yayımladı. ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Azerbaycan sınırına yakın Hazar Denizi kıyı ve açıklarında İHA faaliyeti yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan NOTAM’da, söz konusu bölgede yer seviyesinden 10 bin feet irtifaya kadar olan hava sahasının 25 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında kısıtlı kabul edileceği belirtildi.

Müzakere süreci devam ediyor

Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı. İki ülke arasındaki dolaylı müzakerelerin üçüncü turu 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek.

ABD'nin 300'den fazla jeti Orta Doğu'da

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Washington yönetimi, Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak gönderdi. Bunlarla birlikte, bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı uçak gemisi hava filoları da yer alıyor.




