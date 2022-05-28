Dünya İrandan Yunanistana misilleme Basra Körfezinde petrol tankerlerine el koydu
ORTADOĞU AVRUPA

İran'dan Yunanistan'a misilleme: Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine el koydu

Yunanistan ABD'nin talebi üzerine İran'a ait iki petrol tankeri yüklü gemiye 25 Mayıs'ta el koymuştu. İranlı güvenlik yetkilisi, Basra Körfezi'nde halihazırda Yunan bayraklı 17 gemi daha bulunduğuna dikkati çekerek, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran bayraklı gemiyle ilgili telafi edici tedbirler almaması halinde diğer Yunan gemilerine de müdahale edebileceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrandan Yunanistana misilleme: Basra Körfezinde petrol tankerlerine el koydu
İran'dan Yunanistan'a misilleme: Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine el koydu

İran, Basra Körfezi'nde müdahale ettiği Yunanistan'a ait iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koydu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde alıkonulan "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı Yunanistan'a ait iki petrol tankerinin yüklerine el konuldu.

Haberde, iki geminin toplamda 1,8 milyon varil petrol taşıdığı ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bu miktarın İran'ın eline geçeceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Yunanistan ABD'nin talebiyle İran bayraklı gemiyi alıkoyup taşıdığı petrole el koymuştu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu.

El konulan petrolün ABD tarafından kiralanan bir gemiye transfer edildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da ülkesinin itirazlarını iletmek için Yunanistan'ın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı aynı gün Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve geminin alıkonulmasını "uluslararası bir eşkıyalık örneği" şeklinde niteleyerek, olaydan Yunanistan'ın sorumlu tutulacağını açıklamıştı.

ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da dün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, geminin ve el konulan yükünün derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti.

İran da Yunan tankerlerini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait seyir halindeki iki petrol tankerinin "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal" nedeniyle alıkonulduğu duyurulmuştu.

"Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında müdahale edilerek, İran kıyılarına çekildiği açıklanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın iki gemiyi alıkoymasını kınamış ve müdahaleyi "korsanlık eylemi" olarak nitelemişti.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, Basra Körfezi'nde halihazırda Yunan bayraklı 17 gemi daha bulunduğuna dikkati çekerek, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran bayraklı gemiyle ilgili telafi edici tedbirler almaması halinde diğer Yunan gemilerine de müdahale edebileceklerini belirtmişti.

ABD’nin Ege’deki korsanı Atina: Yunanistan el koyduğu Rus tankerini ABD'ye teslim edecek
DÜNYA
ABD’nin Ege’deki korsanı Atina: Yunanistan el koyduğu Rus tankerini ABD'ye teslim edecek

Gerilim tırmanıyor: İran Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu
DÜNYA
Gerilim tırmanıyor: İran Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu

Yunanistan Dedeağaç'taki ABD varlığından memnun: 10 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz
DÜNYA
Yunanistan Dedeağaç'taki ABD varlığından memnun: 10 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz
Üç milyon lira dolandırdı

Üç milyon lira dolandırdı

​Kendini 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek tanıtmış.
Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

​İl il yayınlandı: İşte dana, koç ve koyun için belirlenen ücretler
TERÖRE DARBE

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

​40 saatlik yolculuk sonrası ilk araçlar trenden Edirne'ye indi.

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Spor

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadyumu’nun zemini sil baştan yenileniyor.
Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" dedi. Geçtiğimiz günlerde de kiralık evlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, Meclis'e 10 gün içerisinde düzenlemenin geleceğini söyledi. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmalarına ilişkin ise "Bir pist açık kalacak, terminallerin hepsi kalacak, hangarlar kalacak" dedi.
Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz
Gündem

Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saklandığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise TBMM yolunda olduğunu iddia ettiği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun tankların yanından kaçarcasına geçtiği görüntüleri hatırlatan takipçilerine yanıt vermedi. Özkoç'un paylaşımına cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.