​İran’ı karıştıran ses kaydı: Devletteki kavga ortalığa döküldü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, ABD’nin suikastle öldürdüğü Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi ve Rusya’yı nükleer anlaşmadaki rolüyle sert bir dille eleştirdiği 3 saatlik ses kaydı sızdırıldı. Londra’dan Farsça yayın yapan, Suudi Arabistan’ın desteklediği Iran International, İran’ın eski Cumhurbaşkanlarından Muhammed Hatemi’nin bir dönem danışmanlığı görevinde bulunan Said Lilaz ile mart ayında yapılan ancak yayınlanmayan söyleşinin ses kaydını yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğruladı ancak söyleşinin tamamının 7 saat olduğunu, sızdırılan kaydın tam yansıtmadığını savundu. Kayıtlarda Zarif’in söyleşinin yayınlanmamasına ilişkin uyarıda bulunduğu belirtiliyor. İran devleti içindeki mücadeleyi göz önüne seren kayıtta, Zarif, Devrim Muhafızları’nı İran dış politikasını kontrol etmekle itham ediyor.

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ASKER DİPLOMASİYE HÜKMEDİYOR

Güvenliğin diplomasi üzerinde çok fazla etkisi olduğunu belirten Zarif, Devrim Muhafızları için ‘İran’da her konuyu güvenlik penceresinden görmekte çıkarı bulunan bir grup olduğu’ değerlendirmesini yapıyor. Zarif, “İslam Cumhuriyeti’nde askeri alan hüküm sürüyor. Bu alanın diplomasiye hizmet etmesi yerine, askeri alan için diplomasiyi feda ettim.” ifadelerini kullanıyor. Zarif, “Bu çifte başlılık değil, askeriyenin yönetime hakim olmasıdır.” yorumunu paylaşıyor.

NÜKLEER ANLAŞMAYA RUSYA DARBESİ

İran Dışişleri Bakanı, Süleymani’nin birçok adımda kendisinin altını oyduğunu söyleyerek nükleer anlaşmayı buna örnek gösteriyor. Rusya’nın İran ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemediğini ve anlaşmanın başarılı olmaması için engeller çıkardığını belirten Zarif, Süleymani’nin de ‘bu başarıyı yok etmek için’ Rusya’yla birlikte çalıştığını ve Moskova’ya bir ziyarette bulunduğunu öne sürüyor. Ses kaydında Zarif, “Batı ile ilişkilerimizin normalleşmesi Rusya’nın çıkarına değil.” ifadelerini de kullanıyor.

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ETKİSİ YÜZDE SIFIR

Ülkesinin dış siyasetindeki rolünün yüzde sıfır olduğunu kaydeden Zarif, “(Eski ABD Dışişleri Bakanı) John Kerry beni arıyor ve İsrail’in İran hedeflerine 200 saldırı düzenlediğini söylüyor. Bunu ben bilmiyordum. ABD, Ayn el-Esed Hava Üssü’ne saldırıyı benden önce öğrendi. Kudüs Gücü’nün iki yetkilisi saldırıdan 45 dakika önce Irak Başbakanı’na gidip ABD’nin bir üssünü vuracaklarını söylüyor.” sözleriyle durumu ortaya koyuyor.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Kaydın sızmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Zarif’e, ülkenin iç siyasetini dünyaya ifşa ederek İran’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği suçlaması yöneltildi ve istifası istendi. Zarif’i destekleyenler de, yorumların haziran ayı sonundaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyebileceği endişelerini dile getirdi.