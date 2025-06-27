Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'ın başkenti Tahran'da kamu kurumları yarınki toplu cenaze törenleri nedeniyle tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da kamu kurumları yarınki toplu cenaze törenleri nedeniyle tatil edildi

20:5727/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İran yarın toplu cenaze töreniyle şehitlerini uğurluyor.
İran yarın toplu cenaze töreniyle şehitlerini uğurluyor.

Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için düzenlenecek cenaze törenine halkın ve çalışanların katılımını sağlamak amacıyla Tahran'daki tüm kamu dairelerinin cumartesi günü kapalı olacağını ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için yarın düzenlenecek toplu cenaze törenleri nedeniyle Tahran'da kamu kurumları tatil edildi.

Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"İran'ın şehitlerinin görkemli cenaze törenine halkın ve çalışanların geniş katılımını sağlamak amacıyla, Tahran'daki tüm kamu daireleri cumartesi günü kapalı olacaktır."
dedi.

Vali Mutemediyan, hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için düzenlenecek cenaze törenlerinin İnkılap Meydanı'nda yerel saatle 08.00'de başlayacağını aktardı.

Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cumartesi günü İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 60'tan fazla kişi için cenaze törenleri yapılacağını bildirmişti.

İran ile İsrail arasındaki hava saldırısı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 4 bini aştığını bildirdi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.




#İran
#saldırı
#Cenaze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM tatili ertelendi mi? Resmi Gazete kararı