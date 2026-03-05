İran’ın dronları ABD’yi alarma geçirdi: 'Büyük tehdit' diyerek itiraf ettiler

ABD yönetimi, Kongre üyeleriyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda, İran yapımı Shahed (Şahid) tipi kamikaze dronların alçak uçuş kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini zorladığını ve beklenenden daha büyük bir tehdit haline geldiğini kabul etti.
ABD yönetiminden yetkililerin Kongre üyelerine, "Shahed" türü İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini belirtti.
CNN'e konuşan kaynaklar, ABD yönetiminden yetkililerin Capitol Hill'de Kongre üyelerine verdiği brifinge ilişkin iddialarda bulundu.
Kaynaklar ayrıca, yetkililerin, söz konusu İHA'ların düşünülenden daha büyük bir problem teşkil ettiğini söylediğini bildirdi.
Rejim değişikliği ikincil hedef
CNN'e konuşan başka bir kaynak ise yetkililerin, ABD'nin İran'ın "başarısız bir devlet" haline gelmesini nasıl önleyeceği konusunda soruları reddettiklerini ve rejim değişikliğinin "ikincil" bir hedef olduğunu söylediklerini aktardı.
Öte yandan söz konusu brifingde yetkililerin, İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin bir fikir belirtmediği kaydedildi.
Çatışmalar ne kadar sürecek?
Alabama'nın Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, yetkililerin, saldırıların üç ila beş hafta içinde sona ereceğine dair bir zaman çizelgesi sunduklarını belirtti.
Shahed (Şahid) 136’nın teknik özellikleri
- Uzunluk: 3,5 metre
- Kanat açıklığı: 2,5 metre
- Azami hız: 185 km/s
- Patlayıcı başlık: 50 kg
- Motor: İran yapımı dört silindirli, hava soğutmalı piston motoru
- Menzil: yaklaşık 2.000 km
Şahid-136’lar harici optik sensörlere sahip değildir, bu nedenle doğrudan uzaktan kumandayla yönlendirilemezler; genellikle GPS ile programlanmış rotaları takip ederler.
Bu dronlar nispeten yavaştır. Ancak Ukrayna’da daha hızlı jet motorlu bazı versiyonları da görüldü. Taşıdıkları patlayıcı yük yaklaşık 50 kilo olduğundan bir gökdeleni yıkacak kadar güçlü değildir; fakat hasar verebilir.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.