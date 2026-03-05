Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail’e: "Sonuna kadar devam edin"

ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail’e: "Sonuna kadar devam edin"

11:395/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız" dedi.

Siyonist rejim İsrail ile hamisi ABD arasındaki kirli ittifak, bir kez daha bölge barışını hedef alan açıklamalarla tescillendi. İşgalci rejimin sözde Savunma Bakanı Israel Katz ile ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth arasında gerçekleşen gece yarısı görüşmesi, Washington’un Tel Aviv’deki katliam şebekesine verdiği sınırsız desteği gözler önüne serdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Israel Katz, gece saatlerinde ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ile görüştü. Açıklamaya göre Katz, İran saldırılarında ölen 6 ABD askeri için başsağlığı dileklerini iletti ve İsrail’in bölgedeki ABD birliklerinin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti. Katz, ABD Başkanı Trump’a İsrail’e verdiği büyük destek için teşekkür etti ve Başkan Trump ile Başbakan Netanyahu’nun İran’a karşı iş birliğinin bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini dile getirdi. Katz ayrıca Hegseth’e "İsrail’e verdiği büyük destek ve İsrail vatandaşlarını İran füze tehdidine karşı savunmadaki kapsamlı yardımı" için teşekkür etti. Katz, savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için ordular arasında yakın ve emsalsiz bir iş birliği olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise iki ordu arasındaki benzeri görülmemiş iş birliğini ve İsrail ordusunu övdü. Hegseth, "Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız" ifadelerini kullandı.


#İsrail
#ABD
#Pete Hegseth
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?