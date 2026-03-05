ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten İsrail’e: "Sonuna kadar devam edin"

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Israel Katz, gece saatlerinde ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ile görüştü. Açıklamaya göre Katz, İran saldırılarında ölen 6 ABD askeri için başsağlığı dileklerini iletti ve İsrail’in bölgedeki ABD birliklerinin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti. Katz, ABD Başkanı Trump’a İsrail’e verdiği büyük destek için teşekkür etti ve Başkan Trump ile Başbakan Netanyahu’nun İran’a karşı iş birliğinin bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini dile getirdi. Katz ayrıca Hegseth’e "İsrail’e verdiği büyük destek ve İsrail vatandaşlarını İran füze tehdidine karşı savunmadaki kapsamlı yardımı" için teşekkür etti. Katz, savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için ordular arasında yakın ve emsalsiz bir iş birliği olduğunu vurguladı.