Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar sonucunda ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, yaralananların sayısının ise 437'ye ulaştığı kaydedildi. Bakanlığın bir önceki açıklamasında 52 olan ölü sayısının 20 kişi artarak 72'ye çıktığı ifade edilirken, can kayıplarının ve yaralanmaların büyük bölümünün İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ve diğer vilayetlere düzenlediği yoğun hava saldırılarından kaynaklandığı aktarıldı.