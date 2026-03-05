Yeni Şafak
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi

11:235/03/2026, Perşembe
DHA
Bakanlığın bir önceki açıklamasında 52 olan ölü sayısının 20 kişi artarak 72'ye çıktığı ifade edilirken, can kayıplarının ve yaralanmaların büyük bölümünün İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ve diğer vilayetlere düzenlediği yoğun hava saldırılarından kaynaklandığı aktarıldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 20 kişi artarak 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar sonucunda ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, yaralananların sayısının ise 437'ye ulaştığı kaydedildi. Bakanlığın bir önceki açıklamasında 52 olan ölü sayısının 20 kişi artarak 72'ye çıktığı ifade edilirken, can kayıplarının ve yaralanmaların büyük bölümünün İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ve diğer vilayetlere düzenlediği yoğun hava saldırılarından kaynaklandığı aktarıldı.

83 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Öte yandan, Lübnan makamları artan çatışmalar ve İsrail ordusunun tahliye uyarıları nedeniyle sivil halkın durumuna ilişkin de bilgi verdi. Ülke genelinde şu ana kadar 83 binden fazla sivilin yerinden edildiği ve bu kişilerin yüzlerce farklı sığınma merkezine yerleştirildiği duyuruldu.



