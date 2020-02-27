Dünya İranın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüsrevşahi, dün Kovid-19 şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi.
İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi.

İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

  • İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
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Esenboğa Havalimanı'nda korona virüs alarmı
Tahran-İstanbul seferini yapan TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolculu uçak, uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle saat 10.29'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Ne olmuştu?

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

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