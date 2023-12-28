İranlı komutanın 'Kasım Süleymani' iddiasına Hamas'tan tepki: Reddediyoruz

Aksa Tufanı'nın gerekçelerinin ve nedenlerinin daha önce defalarca vurgulandığı ve bunların başında Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlerin geldiği belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte Filistin direnişinin tüm eylemlerinin Siyonist işgale ve onun halkımıza ve kutsal mekanlarımıza karşı devam eden saldırganlığına tepki olarak gerçekleştiğini teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.