İran'lı nükleer fizikçi Fakhrzadeh suikast sonucu hayatını kaybetti

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Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu?

Kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya dair birçok video sosyal medyadan paylaşılıyor. Bunlardan biri de Arjantinli efsanenin Türkiye hakkındaki görüşleriyle ilgili olandı. Maradona, 2006 Dünya Kupası'nda verdiği bir röportajda Türkiye'de desteklediği takımı açıklamış ve o takımı çalıştırmak isteyebileceğini söylemişti.