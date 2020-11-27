İran'lı nükleer fizikçi Fakhrzadeh suikast sonucu hayatını kaybetti

İran basınında çıkan haberlere göre, İran'ın askeri nükleer programının mimarı Mohsen Fahrizade Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Fahrizade, Mossad'ın arananlar listesinde bulunuyordu.
Olaya ilişkin açıklama yapan İran Cumhuriyet Muhafızları Başkanı Hossein Salami, suikasti doğrulayarak "Nükleer bilim adamlarının öldürülmesi, modern bilime erişmemizi engelleyen emperyalist sistemin en bariz şiddetli çatışmasıdır" dedi.
- İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.