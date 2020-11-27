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Dünya İranlı nükleer fizikçi Fakhrzadeh suikast sonucu hayatını kaybetti
ASYA

İran'lı nükleer fizikçi Fakhrzadeh suikast sonucu hayatını kaybetti

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Fahrizade, İsrail gizli servisi Mossad'ın arananlar listesinde bulunuyordu.

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Olay yerinden görüntü
Olay yerinden görüntü

İran basınında çıkan haberlere göre, İran'ın askeri nükleer programının mimarı Mohsen Fahrizade Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Fahrizade, Mossad'ın arananlar listesinde bulunuyordu.

Olaya ilişkin açıklama yapan İran Cumhuriyet Muhafızları Başkanı Hossein Salami, suikasti doğrulayarak "Nükleer bilim adamlarının öldürülmesi, modern bilime erişmemizi engelleyen emperyalist sistemin en bariz şiddetli çatışmasıdır" dedi.

  • İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

Kasım Süleymani öldürüldü
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Kasım Süleymani öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.


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