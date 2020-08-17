Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Irkçı saldırıları bize bildirin YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafaka konuştu
AVRUPA

Irkçı saldırıları bize bildirin: YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu

Avrupa’da 2019’da Türkleri hedef alan ırkçı ve terörist saldırıların sayısı 2018’e göre yüzde yüz artarak 253’e ulaştı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, mağdurların durumu mutlaka kendilerine bildirmelerini istedi. Eren, STK’lara da kamuoyu oluşturmaları ve saldırıları AİHM gibi kurumlara taşımaları çağrısında bulundu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
19 Şubat’ta Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı Tobias Rathjen, iki nargile bara terör saldırısı düzenlemiş, silahlı saldırıda 4’ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen’i öldürdükten sonra intihar etmişti.
19 Şubat’ta Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı Tobias Rathjen, iki nargile bara terör saldırısı düzenlemiş, silahlı saldırıda 4’ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen’i öldürdükten sonra intihar etmişti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) geçen yıl İslamofobik ve ırkçı-terör saldırılarını içeren “Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar” başlıklı raporu yayınladı. YTB Başkanı Abdullah Eren, Avrupalı Türkleri hedef alan 253 saldırının kayıtlara geçtiği hatırlatılan raporu ve YTB’nin saldırılara karşı neler yaptığını Yeni Şafak’a anlattı.

Abdullah Eren

YENİ NORMAL HALİNE GELDİ

Her geçen gün Müslümanları hedef alan saldırıların arttığını söyleyen Eren, “Maalesef bu saldırılar neredeyse dünyanın birçok farklı coğrafyasına yayılmış durumda. Bu aslında küresel bir alarm durumu. Batı’da İslam düşmanlığı adeta bir ‘yeni normal’ haline geldi” dedi.

Almanya'da camiye ırkçı saldırı: Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemedi
DÜNYA
Almanya'da camiye ırkçı saldırı: Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemedi

MERKEL’E IRKÇILIK RAPORU VERİLDİ

Türkiye’nin yurt dışındaki beşeri varlığının 7 milyonu bulduğunu sadece Almanya’da 3,5 milyon Türk bulunduğunu hatırlatan Eren, “Buralardaki varlığımız dördüncü nesile ulaşmış. Bulundukları topluma sanattan spora, eğitimden bürokrasiye, akademiden siyasete aktif katkılar sunuyorlar. Buna rağmen maalesef Avrupa’daki Türk toplumu hiç hak etmediği halde ırkçı saldırılara hedef olabiliyor” dedi. Eren, YTB olarak vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtirken, saldırıların ulaştığı boyutun ve etkilerinin görülmesi açısından raporlamanın önemine değindi. 2018’de Almanya’da yaşanan saldırılara ilişkin Almanca bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman Şansölye Angela Merkel’e verdiğini kaydeden Eren, söz konusu raporların Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce hazırlandığını vurguladı.

İngiliz medyası ırkçılığı körüklüyor
DÜNYA
İngiliz medyası ırkçılığı körüklüyor

BURS VERİYORUZ

Saldırılara karşı Türk vatandaşlarına iletişim ve savunuculuk eğitimleri verdiklerini, hukuki destekler sunduklarını belirten Eren, “Diasporamızın üniversite öğrenimi gören genç mensuplarına insan hakları alanında farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Yine diasporamız için insan hakları ve diasporanın haklarına dair uzmanlaşmayı da teşvik etmek amacıyla hukuk alanında uzmanlık bursu sağlıyoruz” dedi.

DESTEK SUNULUYOR

Eren, şöyle konuştu: “Saldırıya uğrayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Almanya Hanau’da yaşanan ırkçı saldırıda hemen harekete geçtik. İlgili arkadaşlarımız ve bizzat kendim Hanau’da vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Hanau’da Türk, Alman ve diğer toplumlardan on binlerce kişinin katılımıyla ırkçılığa karşı çok önemli bir yürüyüş düzenlendi. Bu doğrultuda yine YTB olarak ‘Yeter Artık- Es Reicht’ temasıyla yeşil sahalarda ve sosyal medyada farkındalık çalışması yaptık.”

Sandıktan çıkan göç hikayeleri: Ürettiğimiz arabaların hepsinin içindeydik ama hiç süremedik
HAYAT
Sandıktan çıkan göç hikayeleri: Ürettiğimiz arabaların hepsinin içindeydik ama hiç süremedik

AİHM ÇAĞRISI

Vatandaşlardan bu saldırıları ilgili birimlere bildirmelerini isteyen Eren, “Özellikle Avrupa’daki Türk STK’larına önemli görevler düşüyor. STK’larımızın saldırılar konusunda daha fazla rol üstlenmesi, gerekli takibi yapması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde aktif çalışmalar yapması önemli” dedi.

  • Rapora giren 253 saldırı
  • 2019’da Türk vatandaşlarını hedef alan 253 saldırı gerçekleşti. Bunların 206’sı ırkçı ve İslamofobik temelli. 47’si PKK terör örgütü saldırısı. PKK terör örgütü saldırıları dışında kalan saldırılar değerlendirildiği zaman 206 saldırının 126’sının İslamofobik, 80’inin ise ırkçı olduğu görülüyor.
  • Camiler hedef
  • Saldırıların türü bakımından incelendiğinde de kayıtlı vakaların yüzde 66,9’u fiziksel saldırı niteliği taşıyor. Saldırıların yüzde 33’ünü oluşturan sözlü saldırılar ise, bayrak yakma, domuz kafası bırakma, asılsız bomba ihbarları ve tehdit mektupları gibi maneviyatı hedef alan saldırılar. Bu sözlü saldırıların da en öne çıkan hedefi camiler. Toplam 170 fiziksel saldırının 64’ü camilere yönelik.
  • Almanya başı çekiyor
  • Saldırıların gerçekleştiği ülkeler incelendiğinde 253 saldırının yüzde 58,9’luk büyük kısmı Almanya’da yaşandı. Türk vatandaşlarının en çok saldırıya uğradığı ilk 5 ülke Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere ve Hollanda. 2019 yılında Almanya’da 149, Fransa’da 25, İsviçre’de 15, İngiltere’de 15, Hollanda’da ise 10 saldırı kayıtlara girdi.

Avrupa’da ırkçı atalara isyan: Avrupa’daki Floyd protestolarında eylemciler heykelleri yıktı ve yaktı
DÜNYA
Avrupa’da ırkçı atalara isyan: Avrupa’daki Floyd protestolarında eylemciler heykelleri yıktı ve yaktı


Abone Ol Google News
Bu millete gücün yetmez küstah adam

Bu millete gücün yetmez küstah adam

​Hadsiz Biden Türkiye'de kimleri destekliyor?
Sesimi duyan var mı?

Sesimi duyan var mı?

​17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar...
AtinanınMeiste 4 ihlali

Atina'nın
Meis'te 4 ihlali

​Bu kadar rüya yeter Yunanistan, uyan artık.
Fıkra gibi olay

Fıkra gibi olay

​On yıl önce yapılmış kampı tekrar açtılar.
Irkçılığa karşı<br>Es Reicht kampanyası

Irkçılığa karşı
Es Reicht kampanyası

​YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu.
Bahreyn<br>BAE'nin izinde

Bahreyn
BAE'nin izinde

Kirli imza ile başkent Manama'da İsrail elçiliğinin yeri hazırlanıyor.
HDP'li vekilin <br>koronavirüs halayı

HDP'li vekilin
koronavirüs halayı

​Meclis'te tedbirleri eleştirip önerge vermişti.
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Yangının nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Biden'e tepki

Biden'e tepki

"​Cahilce yapılmış bir açıklama."
Başarmanın <br>yolu dikkat!

Başarmanın
yolu dikkat!

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Otelde siyanür paniği

Otelde siyanür paniği

​AFAD özel ekibi cesedi çıkardı.
Ben seni böyle seviyorum

Ben seni böyle seviyorum

Erdoğan'ın down sendromlu vatandaş ile samimi sohbeti.
Avrupa yine şaşırtmadı

Avrupa yine şaşırtmadı

​Türkiye'nin yeni Navtex ilanından rahatsız oldular.
Piknikçilere <br>havadan denetim

Piknikçilere
havadan denetim

​Polis ekipleri ve yunus timleri nöbet tutuyor.
Bir milyon dolar gelir elde edecek

Bir milyon dolar gelir elde edecek

Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor.
Kendi düğünlerine katılamayacaklar

Kendi düğünlerine katılamayacaklar

İki gelin adayının testi pozitif çıktı.
Alçak bir plandır

Alçak bir plandır

MHP lideri Bahçeli, Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.