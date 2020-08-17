Irkçı saldırıları bize bildirin: YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) geçen yıl İslamofobik ve ırkçı-terör saldırılarını içeren “Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar” başlıklı raporu yayınladı. YTB Başkanı Abdullah Eren, Avrupalı Türkleri hedef alan 253 saldırının kayıtlara geçtiği hatırlatılan raporu ve YTB’nin saldırılara karşı neler yaptığını Yeni Şafak’a anlattı.

Abdullah Eren

YENİ NORMAL HALİNE GELDİ

Her geçen gün Müslümanları hedef alan saldırıların arttığını söyleyen Eren, “Maalesef bu saldırılar neredeyse dünyanın birçok farklı coğrafyasına yayılmış durumda. Bu aslında küresel bir alarm durumu. Batı’da İslam düşmanlığı adeta bir ‘yeni normal’ haline geldi” dedi.

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MERKEL’E IRKÇILIK RAPORU VERİLDİ

Türkiye’nin yurt dışındaki beşeri varlığının 7 milyonu bulduğunu sadece Almanya’da 3,5 milyon Türk bulunduğunu hatırlatan Eren, “Buralardaki varlığımız dördüncü nesile ulaşmış. Bulundukları topluma sanattan spora, eğitimden bürokrasiye, akademiden siyasete aktif katkılar sunuyorlar. Buna rağmen maalesef Avrupa’daki Türk toplumu hiç hak etmediği halde ırkçı saldırılara hedef olabiliyor” dedi. Eren, YTB olarak vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtirken, saldırıların ulaştığı boyutun ve etkilerinin görülmesi açısından raporlamanın önemine değindi. 2018’de Almanya’da yaşanan saldırılara ilişkin Almanca bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman Şansölye Angela Merkel’e verdiğini kaydeden Eren, söz konusu raporların Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce hazırlandığını vurguladı.

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BURS VERİYORUZ

Saldırılara karşı Türk vatandaşlarına iletişim ve savunuculuk eğitimleri verdiklerini, hukuki destekler sunduklarını belirten Eren, “Diasporamızın üniversite öğrenimi gören genç mensuplarına insan hakları alanında farkındalık oluşturacak çalışmalar yapıyoruz. Yine diasporamız için insan hakları ve diasporanın haklarına dair uzmanlaşmayı da teşvik etmek amacıyla hukuk alanında uzmanlık bursu sağlıyoruz” dedi.

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DESTEK SUNULUYOR

Eren, şöyle konuştu: “Saldırıya uğrayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Almanya Hanau’da yaşanan ırkçı saldırıda hemen harekete geçtik. İlgili arkadaşlarımız ve bizzat kendim Hanau’da vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Hanau’da Türk, Alman ve diğer toplumlardan on binlerce kişinin katılımıyla ırkçılığa karşı çok önemli bir yürüyüş düzenlendi. Bu doğrultuda yine YTB olarak ‘Yeter Artık- Es Reicht’ temasıyla yeşil sahalarda ve sosyal medyada farkındalık çalışması yaptık.”

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AİHM ÇAĞRISI

Vatandaşlardan bu saldırıları ilgili birimlere bildirmelerini isteyen Eren, “Özellikle Avrupa’daki Türk STK’larına önemli görevler düşüyor. STK’larımızın saldırılar konusunda daha fazla rol üstlenmesi, gerekli takibi yapması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde aktif çalışmalar yapması önemli” dedi.

Rapora giren 253 saldırı

2019’da Türk vatandaşlarını hedef alan 253 saldırı gerçekleşti. Bunların 206’sı ırkçı ve İslamofobik temelli. 47’si PKK terör örgütü saldırısı. PKK terör örgütü saldırıları dışında kalan saldırılar değerlendirildiği zaman 206 saldırının 126’sının İslamofobik, 80’inin ise ırkçı olduğu görülüyor.

Camiler hedef

Saldırıların türü bakımından incelendiğinde de kayıtlı vakaların yüzde 66,9’u fiziksel saldırı niteliği taşıyor. Saldırıların yüzde 33’ünü oluşturan sözlü saldırılar ise, bayrak yakma, domuz kafası bırakma, asılsız bomba ihbarları ve tehdit mektupları gibi maneviyatı hedef alan saldırılar. Bu sözlü saldırıların da en öne çıkan hedefi camiler. Toplam 170 fiziksel saldırının 64’ü camilere yönelik.

Almanya başı çekiyor

Saldırıların gerçekleştiği ülkeler incelendiğinde 253 saldırının yüzde 58,9’luk büyük kısmı Almanya’da yaşandı. Türk vatandaşlarının en çok saldırıya uğradığı ilk 5 ülke Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere ve Hollanda. 2019 yılında Almanya’da 149, Fransa’da 25, İsviçre’de 15, İngiltere’de 15, Hollanda’da ise 10 saldırı kayıtlara girdi.