Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İrlanda dört Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
AVRUPA

İrlanda dört Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi

İrlanda, Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinde görevli 4 üst düzey yetkiliden ülkeyi terk etmelerini istedi. Belçika 21, Hollanda da 17 Rus diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle Rusya'ya geri gönderme kararı almıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrlanda dört Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
Arşiv

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, parlamentoda yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak aldığı "güvenlik tavsiyeleri"ni gösterdi.

  • Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Martin, ülkeyi terk etmesi istenen dört yetkilinin faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyledi.

Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını ifade etti. Martin'in açıklamasından önce, Belçika 21, Hollanda da 17 Rus diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle Rusya'ya geri gönderme kararı almıştı.

Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek
DÜNYA
Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Hollanda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti
DÜNYA
Hollanda casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hepsi başından vurulmuş

Hepsi başından vurulmuş

​​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu.
Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Sektör kaynakları: "Perşembe günü pompaya yansıyacak."
CHPli Kırşehir Belediyesinden alacağını alamayan işçi makam aracını haczettirdi

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.