İrlanda dört Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, parlamentoda yaptığı açıklamada, karara gerekçe olarak aldığı "güvenlik tavsiyeleri"ni gösterdi.

Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Martin, ülkeyi terk etmesi istenen dört yetkilinin faaliyetlerinin uluslararası diplomatik davranış standartlarına uygun olmadığını söyledi.

Martin, Rusya ile diplomatik kanalların açık kalması gerektiğine inandığını ifade etti. Martin'in açıklamasından önce, Belçika 21, Hollanda da 17 Rus diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle Rusya'ya geri gönderme kararı almıştı.

DÜNYA Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek