İrlanda'dan soykırımcı bakanlara yasak

Dublin yönetimi, karara gerekçe olarak iki bakanın Filistin yanlısı aktivistlere yönelik tutum ve açıklamalarını gösterdi. İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Jim O'Callaghan'ın göçmenlik yetkililerine talimat vererek İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye giriş taleplerinin reddedilmesini istediği bildirildi. Karar, geçtiğimiz ay Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan bir filoda yer alan aktivistlerin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasının ardından geldi. Aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in, söz konusu yardım filosundaki aktivistlerle işkence yapması uluslararası tepkilere yol açmıştı.