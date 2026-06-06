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İrlanda'dan soykırımcı bakanlara yasak

İrlanda'dan soykırımcı bakanlara yasak

04:006/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ben Gvir, Bezalel Smotrich
Ben Gvir, Bezalel Smotrich

İrlanda, İsrail'in soykırımcı iki bakanına, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

Dublin yönetimi, karara gerekçe olarak iki bakanın Filistin yanlısı aktivistlere yönelik tutum ve açıklamalarını gösterdi. İrlanda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Jim O'Callaghan'ın göçmenlik yetkililerine talimat vererek İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye giriş taleplerinin reddedilmesini istediği bildirildi. Karar, geçtiğimiz ay Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan bir filoda yer alan aktivistlerin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasının ardından geldi. Aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in, söz konusu yardım filosundaki aktivistlerle işkence yapması uluslararası tepkilere yol açmıştı.

FRANSA'DA SUMUD SORUŞTURMASI

Fransa'da ise Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere kötü muamelesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın "işkence ve savaş suçu" maddeleriyle başlatıldığı bildirildi.



#Ben Gvir
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