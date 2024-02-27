İşgalci, Gazze'nin kuzeyini açlıkla boğuyor: Çocuklar ağlıyor babalar çaresizce yiyecek arıyor

Terör devleti İsrail'in tam ablukayla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar açlıktan ağlıyor. Aileler ise sınırlı yardımın girdiği bölgede yiyecek arayışında. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 44 yaşındaki Filistinli Ebu Kasi Ebu Nasır, açlıktan ağlayan çocuklarına yiyecek bir şeyler bulabilmek için adeta çırpınıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'nda üç beş ürünle kurulmuş bir pazara giden çaresiz baba, üzerinde küflenmiş sebzeler olan pazar tezgahlarının arasında dolaşıyor. Yüzünde halsizlik ve yorgunluk belirtileri görülen baba, çocuklarının karnını doyurabilmek için pazarda hayvan yemi olarak kullanılan kuru mısır ve arpa arıyor.

Bir hurma yedim

Gazze'de yaşadıkları insanlık dramını anlatan Ebu Nasır, sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarını doyurabilmek için yiyecek, kuru mısır ve arpa aramaya çıktığını söyledi. "Dünden beri sadece bir hurma yedim ve çocuklarım açlıktan çığlık atıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum." diyen çaresiz baba, pazara geldiğini ancak çocuklara ekmek yapmak için aradığı hayvan yemlerinden de bulamadığını söyledi.

Bir aydır yardım gelmedi

Gazze'de ateşkesin sağlandığı "insani ara"dan sonra bir daha Gazze'nin kuzeyine yardım gelmediğini ifade eden Ebu Nasır, koyu yeşil renkli yabani bir bitki olan ebegümeci yediklerini ancak insanların tarım arazilerinde bu bitkiye akın etmesi nedeniyle artık onu da bulamaz olduklarını anlattı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze’nin kuzeyine 23 Ocak’tan itibaren yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

Kıtlık içinde yaşıyoruz

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula sığınan Raviye Rızk da "Yemek yok, kıtlık içinde yaşıyoruz." dedi. Hayvan yemi yediklerini ancak onun da tükenmeye başladığını belirten Rızk, çocukların çiçek hastalığı ve hepatite yakalandığını, yetişkinlerin ise diyabet ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarıyla ilaç olmadan baş etmeye çalıştıklarını anlattı.







