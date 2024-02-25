İşgalci İsrail 142 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İşgalci İsrail ordusuna mensup bir asker, Merkava Mk 4 tankı ile "içerik" sağlamak için yiyecekleri ezdiği bir kanal oluşturdu. Gazze'ye gıda malzemeleri getirmek için uluslararası çağrılar yapıldığı sırada, kendisinden sadece onlarca metre uzaklıktaki Gazze'deki çocukların kıtlıktan muzdarip olduğu bir dönemde, askerlerin böyle bir davranış sergilemesi işgal askerlerinin vicdan yoksunu olduklarını kanıtlar nitelikte.