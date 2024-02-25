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İşgalci İsrail 142 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

Terör devleti İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 142 gündür aralıksız devam ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 86 artarak 29 bin 692'ye yükseldi.

17:10 - 25/02/2024 Pazar
AA
Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildi: 86 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.
Son 24 saatte İsrail tarafından 7 saldırı gerçekleştirildi: 86 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Can kaybı her geçen gün artıyor!

İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı.


Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi.


Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.




#Filistin
#gazze
#israil
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