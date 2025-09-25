Yeni Şafak
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 80 yaşındaki Filistinliyi gözaltına aldı

12:42 25/09/2025, Perşembe
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da evini bastığı, hasta ve kronik hastalıkları bulunan 80 yaşındaki Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Muhammed Avad, İsrail ordusunun Batı Şeria'da El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesine baskın düzenlediğini bildirdi.

Avad, İsrail birliklerinin beldedeki el-Ayn Caddesi'nde konuşlandığını ve 80 yaşındaki Nemr Mustafa Ebu Ayaş isimli Filistinliyi gözaltına aldıklarını aktardı.

Filistinli aktivist, İsrail askerlerinin Ebu Ayaş'ın evine zorlu girdiğini, arama yaptığını ve ev eşyalarına zarar verdiğini de belirtti.

Ebu Ayaş'ın hasta ve birçok kronik hastalığının bulunduğunu paylaşan Avad, İsrail askerlerinin Ebu Ayaş'ın oğlu Vesim'i de 2 hafta önce gözaltına aldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



