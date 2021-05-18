Dünya İşgalci İsrail bu kez Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezini hedef aldı Dışişlerinden sert tepki geldi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail bu kez Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'ni hedef aldı: Dışişlerinden sert tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin İsrail tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail bu kez Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezini hedef aldı: Dışişlerinden sert tepki geldi
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İşgalci İsrail Gazze'de bir sağlık merkezini vurdu
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'de bir sağlık merkezini vurdu

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail merkezi laboratuvarı vurdu: Aşılama ve test hizmetleri askıya alındı
OYNAT 00:52
İşgalci İsrail merkezi laboratuvarı vurdu: Aşılama ve test hizmetleri askıya alındı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Gazze'deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19'a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.


AP muhabiri İsrail'in saldırılarını anlattı: Gazze’de güvenli bir yer yok
DÜNYA
AP muhabiri İsrail'in saldırılarını anlattı: Gazze’de güvenli bir yer yok
Abone Ol Google News
Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoydan Akdenizdeki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil

Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bir tarihi yok ettiler

Bir tarihi yok ettiler

​Binlerce yıllık mağaranın resimleri definecilerin hedefi oldu.

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

"Koronavirüse yakalanan birçok hasta talep etti​"
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.