Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da biri yabancı aktivist 4 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da biri yabancı aktivist 4 kişiyi gözaltına aldı

15:3217/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Saldırgan İsrailliler, burada Filistinli İsa Ali Atıyyat'a biber gazı sıkarak baygınlık geçirmesine neden oldu. (Foto: Arşiv)
Saldırgan İsrailliler, burada Filistinli İsa Ali Atıyyat'a biber gazı sıkarak baygınlık geçirmesine neden oldu. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri yabancı aktivist 4 kişiyi gözaltına aldı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 1 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, koyun ve keçilerini kasıtlı olarak El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Filistinlilerin evlerinin çevresine götürdü.

Saldırgan İsrailliler, burada Filistinli İsa Ali Atıyyat'a biber gazı sıkarak baygınlık geçirmesine neden oldu.

Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Filistinliyi tedavi için yakındaki sağlık merkezine sevk etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri, El Halil'in batısındaki İzna beldesinde evine baskın düzenlediği Mücahid Muhammed Ebu Cehişa'yı gözaltına aldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Mugayyir köyünde ise İsrail ordusu, Filistinli bir kadın ile yabancı bir aktivisti, Tulkerim kentinde de 1kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail
#İsa Ali Atıyyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SINAV TAKVİMİ 2026: LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? LGS başvuru tarihleri...