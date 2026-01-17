Yeni Şafak
Gazze’de dondurucu soğuklar nedeniyle 27 günlük bebek hayatını kaybetti

Gazze'de dondurucu soğuklar nedeniyle 27 günlük bebek hayatını kaybetti

14:5017/01/2026, Cumartesi
IHA
Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.
Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi’nde etkisini sürdüren aşırı soğuklarda 27 günlük kız bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Kış mevsiminin başlangıcından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocukların sayısı 8’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte aşırı soğuklar nedeniyle 27 günlük bir kız bebeğin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kış mevsiminin başlamasından bu yana aşırı soğuktan yaşamını yitiren çocuk sayısının 8’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail, ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 464’e, yaralı sayısı bin 275’e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 92 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71 bin 548’e, yaralı sayısı 171 bin 353’e ulaştı.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
