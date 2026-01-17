Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 548'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 548'e yükseldi

14:0917/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 548'e yükseldi.
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 548'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 464 kişinin öldüğü, 1275 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 92 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 353'e yükseldiği kaydedildi.
#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ocak ayı kira zammı 2026 ne kadar? TÜİK ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama