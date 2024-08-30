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İşgalci İsrail ordusu geride büyük yıkım bırakarak Tulkerim'den çekildi

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, vahşetini Tulkerim'de de devam ettirdi. Buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden işgalci İsrail güçleri, arkasında beş şehit, çok sayıda yaralı bıraktıktan sonra Tulkerim kentinden çekildi.

00:52 - 30/08/2024 Cuma
AA
İşgalci İsrail ordusu, 48 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi.
İşgalci İsrail ordusu, 48 saat süren baskının ardından Tulkerim'den çekildi.

İsrail ordusunun, 48 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra Tulkerim kentinden çekildi.

Buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden İsrail güçleri, elektrik direklerini söktü, evleri yıktı ve araçları kullanılmaz hale getirdi.

İsrail güçleri dün de Tubas'taki el-Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saat sonra çekilmişti.

İşgal ordusu 'en kapsamlı' saldırısını başlattı

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.







#Tulkerim
#Batı Şeria
#İsrail
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