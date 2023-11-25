İşgalci İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü açıkladı

İsrail, Lübnan topraklarından fırlatılan roketin düşürüldüğünü ileri sürdü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait insansız hava aracına (İHA) Lübnan topraklarından fırlatılan roketin düşürüldüğü belirtildi.
İHA'nın zarar görmediği ve roketin İsrail tarafına ulaşmadığı ifade edilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının karşılık olarak Lübnan Hizbullahı'nın altyapısına yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah üyesi öldü.